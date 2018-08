Huvitav teada: miks kassid kuuma ilmaga vähem söövad?

Kasside väiksemal isul on lihtne ja loogiline seletus — palavate ilmadega kulutab nende keha vähem energiat ning vajab seetõttu ka vähem kütust. Seetõttu muutuvad nad talvel vastupidiselt isukamaks: külma aja saabudes tuleb sooja hoida ning söömine annab selleks vajalikku energiat.

«Kui su kass käib õues, on tavaline, et ta end suvel harvemini näole annab,» nentis loomaarst Clare Hamilton. «Nad otsivad endale mõnusalt jaheda ja varjulise koha ning heidavad sinna puhkama selle asemel, et end toidu nimel tuppa vedada.»