Aasta ema: koskel võttis enda hoole alla pea 80 tibu

Cizeki fotod kosklaperest on saanud vastukaja kogu maailmast ning inimesed ei suuda uskuda, kui palju tibusid vanalinnu hoole all sirgumas on. On aga vähetõenäoline, et kõik tibud omavahel suguluses on: üks Minnesota ornitoloog kutsus nähtust naljatlevalt lasteaiaks ja ütles, et üks lind võttis lihtsalt juhtimise üle ja adopteeris vanemateta tibud.