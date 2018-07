Festivali külastajad söötsid linnupojad surnuks

Poegade sirgumist käisid uudistamas paljud lasnamäelased, päev pärast pirukafestivali, esmaspäeval anti linnaosavalitsusele teada, et tiigil pole enam luiki näha.

Asja uurides selgus, et viis poega oli surnuks söödetud, vaid ühe linnupoja elu õnnestus päästa.

Jufereva sõnul pesitses luigepaar seal juba kolmandat aastat ja inimeste süül said nende pojad hukka. Tema sõnul öeldi festivali ajal korduvalt, et linde ei tohi toita, vastavad märgid on üleval ka tiigikaldal. «Vaatamata ornitoloogide ja keskkonnaspetsialistide korduvatele manitsustele, leidus hulgaliselt «hella südamega» inimesi, kes linde toitsid,» tõdes Jufereva.