Päeva armsaim foto: Lõuna prefektuuri teenistuskoer Vedur püüab ka palava ilmaga pätte

«Oled pahalane, näiteks roolijoodik, kes arvab, et autost öisesse metsa pagemine on pääsemine, siis Vedur võtab su sussilõhna üles ja ajab jälge ka tagumise samblamättani, et sind tihnikust tabada,» seisis postituses. «Oled abivajaja, kes on näiteks maastikul hätta sattunud, siis ajab Veduri terav nina välja sinugi jälje ning tagab sellega, et sa võimalikult kiiresti elupäästvat abi saaks.»