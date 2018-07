Video: Tallinna loomaaed tutvustas juunis sündinud ilvesekutsikat

Kutsika emaks on Dikuša, kes sündis Põhja-Eestis Aegviidu kandis. Nälginud kutsikana toodi ta loomaaeda 2013. aasta juulikuus. Dikuša kasvas küll üles loomaaia titetoas, ent on jäänud küllaltki metsikuks. Viieaastasele ilvesele pole see esimene pesakond — 2016. aasta mais sai ta korraga lausa kolm järglast: Gretta, Hektori ja Tsesteri.