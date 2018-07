Video: Laitse metsast leiti inimese poolt piinatud kassipoeg

Katkise kõriga kassipoeg polnud metsas aga üksi — tema pesakonnakaaslane suutis end ühe öö varjata, kuid järgmisel päeval saadi ka tema kätte. Teise kassipoja silmad on tugevas põletikus ning üks neist jäädavalt kahjustatud. Arvatavasti on tegu inimeste juures kasvanud kassidega: sellest annavad märku nende kehakaal ning puuduv inimpelglikkus. Pelglikkuseks oleks aga põhjust, sest katkise kõriga kassipoja trauma põhjustajaks oli suure tõenäosusega inimene.

Katkise kõriga kassipoja elutahe on imetlusväärne. Vabatahtlike sõnul on ta ääretult tubli ja sööb isukalt vaatamata sellele, et läkastab tihti ning tema nina on tatine. Kassipoega ohustab ka lämbumisoht, ta hingab valesti ja see tekitab üleliigseid kõhugaase.