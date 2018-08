Tallinna loomade varjupaik tähistab teist sünnipäeva suure peoga

Tallinna loomade varjupaik tähistab reedel, 3. augustil kell 14-18 oma teist sünnipäeva. Sünnipäevapeol toimub palju erinevaid tegevusi: avatud on koeraomanike nõuandetelk, toimuvad koertekoolide etteasted, lastele on avatud mängunurk ning külalistele esinevad teadusteater Kolm Põrsakest, Johanna Randmann ja päeva peaesineja on Liis Lemsalu.