Päevakäpp: Ruubik armastab päikest, mängimist ja inimesi

Ruubiku nimi võiks vabalt olla ka südametemurdja, sest just seda see kassipoiss on. Tema malbe silmavaade paelub inimese tema külge ning südamlikud peamüksud röövivad nii hinge kui mõistuse. On lausa patt, et niivõrd paimaias ja soe kassike veel oma päevi turvakodus veedab. Tema jaoks on kindlasti kuskil üks pehme ase ning armastav pererahvas.