Kohilast leitud armetus olukorras põõsakassi tulevik on ebakindel ja hirmutav

MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukonna üks vabatahtlikest sai teate kassist, kes elas Kohilas põõsas ning oli seal olnud juba umbes aasta aega. Punast kassi toitis ja jootis üks lahke südamega vanaproua, ent sellega tema võimalused piirdusid. Kassi minevikust ei tea keegi midagi. Välimuselt meenutab ta tõulooma ning seega on võimalus, et õnnetu hiirepüüdja sai mingil moel kodust põgenema või ta hüljati.

Eile õhtul suudeti kass lõpuks kinni püüda ning abistajad said teda lähemalt uurida. Vaatepilt oli ehmatav — selja peal on loomal kärn, kus kärbsed usinalt tegutsesid, silmad põletikus ja kõrvad mustad. Loomulikult oli kass hirmunud ja paanikas ning hingeldas. Kass viidi ajutisse hoiukodusse, kus ta suures näitusepuuris puhata saab ja veterinaarivisiiti ootama jääb.

Vabatahtlikud ei tea veel, kas kassil on kiip, aga ilmselgelt on tal kunagi olnud kodu. Kui sa kassi ära tunned, kirjuta aadressile eesti.kassisoprade.kogukond@gmail.com. Omanik peab suutma tõestada, et tegemist on tema kassiga. Kui kiipi ei ole ja omanikku välja ei ilmu, hakkab kass pärast ravi kodu otsima.