Loomaarst vastab: kuidas koera kõrvade puhastamisega harjutada?

«Kui käisin oma taksikoeraga viimati loomaarsti juures, tegi veterinaar talle tuimestuse ja näitas, kuidas kõrvu puhastada. Uimase koeraga on lihtne tegeleda, aga kui ma tema kõrvu kodus puhastada püüan, on ta sellele vastu. Kas peangi selle pärast hakkama iga kord loomaarsti juures käima või on mõni viis, kuidas koera kõrvade puhastamisega harjutada?»

Vastab PetCity Rannamõisa loomakliiniku arst Gerlin Järvela:

Palju oleneb sellest, miks koerale kõrvade puhastamine ei meeldi. Kas ta lihtsalt ei lase seda teha, sest see on talle võõras ja harjumatu või on tal kõrvade puhastamisega halb kogemus. Sellistel juhtudel ei aita muud, kui vaikselt harjutada ja harjutada. Kindlasti mitte kohe koer kätevahele haarata ja puhastada üritada, vaid pigem algul paitada, sügada kõrvu, mudida kõrvu ja kui talle see sobib, siis alati premeerida maiusega ja kiita.

Kui kõrvade katsumine ja mudimine on juba sellised asjad, mis koerale enam mingit probleemi ei tekita, siis võib vaikselt hakata proovima puhastamist. Selleks võiks lihtsalt ümber näpu keerata pehme marli vms puhastamiseks mõeldud riide ja sellega vaikselt kõrvade mudimise käigus õrnalt ka kõrva seestpoolt puhastada. Kindlasti ei tohi kõrvade puhastamiseks kasutada vatitikke. Selline harjutamine võtab aega nädalaid, kuid tuleb olla sihikindel. Koer peab mõistma ja tundma, et kõrvade puhastamine ei ole midagi hirmsat ja ootab pigem tegevusele järgnevat maiust.

Raskem juhus on see, kui kõrvad on koeral valulikud ja põletikus ning koer ei lase selle tõttu neid puhastada. Valuliku kõrvaprobleemi puhul on kindlasti vajalik ravi ja mõnel raskemal juhul ka valuvaigistid. Sellisel juhul ei olegi hea kõrvu liigselt katsuda ja pigem üritada igal juhul ravim kõrva saada ja kui valu jääb vähemaks, siis vast hakkab koer ka kõrvade puhastamist jälle taluma.

Kui kõrvad on terved, siis liigselt neid puhastada ei tohiks, sest see võib justnimelt probleemid kaasa tuua. Pigem teha seda siis kui näha, et kõrvad hakkavad mustaks minema ja muul ajal lihtsalt hoida silm peal, et näha kohe kui mõni probleem hakkab ligi hiilima.