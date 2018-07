Koer tappis Rootsis teismelise

«See on tragöödia, mis oli täiesti välditav,» sõnas politseiuurija Anders Wahlberg. Uurimise all on koeraomanik, 60-aastane naine. Politsei usub, et naise hooletuse tõttu on loom ka varem teisi inimesi saanud rünnata. Koer pandi pärast rünnakut magama.