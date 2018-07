Muusikafestivalil Sweet Spot hakatakse koguma raha varjupaigaloomade toetuseks

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on kampaania raames praeguseks kogutud rohkem kui 3000 eurot. «Olen väga tänulik, et nii suure festivali korraldajad on toetanud meie heategevusliku kampaaniat «Ole sõber!» ning on andnud vabatahtlikele võimaluse annetuste korjamiseks,» sõnas Kaljulaid. «See näitab, et ärimaailma huvitavad keskkonnaküsimused ning et inimesed on valmis loomi aitama.»