Päevakäpp: Daffy on juba kaks korda kodu kaotanud

Taas on Daffy turvakodus tagasi, ehmunud ja õnnetu. Me veel ei tea, kuidas talle seda kõike seletada. Mida see tilluke hing võib tunda, kui teda juba mitmendat korda hüljatakse. Me ei tea, kas ta suudab veel kunagi kedagi usaldada või rõõmustada inimese üle… kodu üle.

Äkki on kusagil veel lootust, kusagil veel üks kõige õigem ja parem kodu Daffyle? Äkki see kodu loeb just praegu Daffy lugu ja tunneb, et tema on valmis. Valmis võtma Daffy oma südamesse ja oma koju — seekord igavesti.