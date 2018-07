Kassid kui koopiamasinast: neli süsimusta tonti peavad vaid viie päevaga uued kodud leidma

Hea südamega inimesed ei tahtnud kasse abita jätta — nad aitasid tublil kassiemal oma pisikesed järeltulijad varju toimetada ning on valmis ema enese juurde jätma. Kokku kuuele kassile neil aga ruumi ei ole ning kuna peagi suundutakse pikemale reisile, peab poegade saatus selguma enne järgmise teisipäeva õhtut.

Ühele õnnelikule pojale on soovija juba olemas, kuid tema nelja õde-venda ootab ees kas uus elu uutes kodudes või ootus Sinirebase loomade varjupaigas. Mujale pole loomi anda — Paljassaares asuv loomade hoiupaik on puupüsti täis ning kuna kassipojahooaeg on jätkuvalt käimas, ei ole ruumi ka erinevatel turvakodudel.