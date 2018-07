Loomaarst vastab: miks koer paaniliselt peeglit kardab?

«Minu koer kardab paaniliselt peeglit, sellega on tal mingi kummaline lugu, et magamistuppa ta enam ei julge tullagi ja piilub seda peeglit eemalt. Vahepeal peitsin kappi ära, et ehk rahuneb, aga siis käis kapiust nuusutamas, sest teadis, et see on seal sees. Kas teda on võimalik peegliga harjutada?»

Vastab PetCity Rannamõisa loomakliiniku arst Gerlin Järvela:

Tegemist, ei ole kindlasti terviseprobleemiga, vaid pigem käitumisega seotud murega. Ja sellistele küsimustele ühest ja ammendavat vastust anda ei saa. On tõestatud, et koerad ei saa peeglisse vaadates aru, et see on nende enda peegelpilt ja reaktsioon olenebki väga palju koerast. Ja nii palju kui on koeri võib ka olla erinevaid reaktsioone peeglile.

Teie koer tunneb ennast tõenäoliselt häiritult, kuna mõtleb, et peeglis ja kapis peidab end teine koer ja see ei anna talle rahu. Lahenduseks saaks pakkuda ainult seda, et proovige erinevaid variante, kuidas koera ja peegli vahel lepitust leida. Näiteks võtate peegli ikkagi kapist iga päev mõneks ajaks välja ja nö harjutate teda sellega, ise samal ajal kiites ja maiuseid andes. Selline harjutamine vajab järjepidevust, aga kui koer on muidu teiste koerte vastu sõbralik, siis võiks ta ka peeglikoeraga leppida.

Iga koer kindlasti ei olegi loomult selline, et lepiks teise koeraga oma kodus ja sel juhul soovitaks küll panna peegel kuhugi, kus koer selle peegelpilti ei näe. Samuti tasuks siis talle ka kapiuks lahti teha, et ta saaks veenduda, et seal kedagi ei ole ja nii ei pea ta käima seal pidevalt luuramas.

Kui peeglist tingitud ärevus üldse ei kao, siis tasub mõelda sellistele vahenditele, mis koera rahustaksid. Olemas on nii kapsleid, pihusteid, kaelarihmasid jne. Neid pelgama ei pea, kuna need on looduslikud ja kuidagi koerale kahju ei tee. Nende kohta saab head nõu ja abi loomakliinikutest. Käitumismurede lahendamine ei käi kiiresti, kuid proovima peab ja enamasti on lahendus või vähemalt leevendus ikka kuskil olemas.