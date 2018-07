Loomaomanikele hoiatuseks: Soomes jäi kass robotniiduki alla

Frände esimene mõte oli, et loom oli saanud löögi autolt. Veterinaari juures selgus aga, et kassi jalgadel olid sügavad lõiked ning ainsaks seletuseks oli, et Sputnik oli ette jäänud Frände robotniidukile.

«Võimalik, et Sputnik magas aias ja ei pannud lähenevat masinat tähele,» nentis Frände. «Niiduk töötab väga vaikselt ja ta sai sellest aru alles siis, kui masin üle ta jalgade sõitis.»

Niiduki tekitatud haavad olid sügavad ning üks neist vajas ka õmblusi. Sputniku õnneks jäid aga puutumata tema lihased ja arterid ning seetõttu ei tohiks kassi paranemine kaua aega võtta.

Teoorias peaks robotniiduk saama aru, kui selle teel on takistus, näiteks väikelaps või loom ning Frände sõnul seisis see lubadus ka niidukitootja poolt kaasa antud manuaalis. Saksamaal läbi viidud robotniidukite testist selgus aga, et kuigi testitud niidukid peatusid seisvaid lapsi nähes, ei suutnud enamik neist ära tunda roomavaid lapsi ja lemmikloomi.