Päevakäpp: lummavate silmadega triibikupoiss Tom otsib uusi sõpru

Tomile meeldib jälgida ja piiluda inimest nurga tagant, või kratsipuu alumiselt astmelt või siis hoopis hiiglamasuure puupaku tagant, sest Tomi arvates saab ta nii rahulikult piiluda, jäädes ise täiesti märkamatuks.

Tomi nõrkus on mäng. Ilmselt on tema lapsepõlv möödunud langevate puulehtede ja lumehelvestega mängides, seetõttu on kõik uued mänguasjad talle nii-nii põnevad. Eriti armastab Tom vigurikujulist tunnelit, mille sees saab käpaga palli taga ajada — sellise mänguasja peaks uus kodu kindlasti soetama, sest pallimängu võib Tom mängida lausa tunde. Vaikselt hiilib ta mänguasja ligi, keerab pea viltu ja suured silmad jälgivad ainiti väikest kollast palli. Tasakesi, hästi ettevaatlikult katsub ta käpaga palli, mil see liikvele läheb ja siis, oh seda rõõmu, kiiresti teisele poole mänguasja ja taas käpaga palli taga ajama.

Tomile meeldib väga inimene — suur ja väike kahejalgne. Inimene on väga huvitav, sest inimesi pole Tomi elus just palju olnud. Ta tuleb järjest lähemale, aga päris pai ta veel endale teha ei luba. Natuke kogub veel julgust, aga me usume, et see päev ei ole enam kaugel, kui väikese Tomi pea saab tunda oma elu esimese pai.