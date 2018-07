Õnnetu lõpuga lugu: palun märka abivajavat looma või lindu

Paar päeva tagasi sai Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) teate, et Võsu kandis on juba teist päeva tee ääres kotkas. Elab ja liigutab, aga lennata ei saa. Selge oli see, et oodata polnud enam minutitki. Lahke leidja oli valmis linnu sõidutama Tallinnasse ning sealt viisid päästjad ta edasi Raplamaale metsloomade hoiukodusse.