Tähtis teada: miks ei tohi osta ebatavaliselt odava hinnaga tõukoera või -kassi?

Viimase nelja aasta jooksul on Eesti Loomakaitse Selts (ELS) uurinud üle 30 juhtumi, mis on seotud ebaseadusliku lemmikloomade paljundamise ja müügiga. Kahjuks pöördutakse seltsi poole alles siis, kui kahtlasest kohast ostetud lemmikloom on juba raskelt haige või surnud.