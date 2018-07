VTA: loomale MMS-i manustajad peaks vastutusele võtma

«Leiame, et sellise preparaadi manustamine on looma suhtes lubamatu tegu,» ütles kolmapäeval BNS-ile VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda. «Tegemist on ainega, mis pole elusorganismi manustamiseks ette nähtud ja tekitab tõsiseid tervisevaevusi. Olgu siis inimene või loom.»

Facebooki MMS-i tarvitajate grupis kirjutavad koertele, kassidele, papagoidele ja teistele elusolenditele MMS-i või dimetüülsulfoksiidi (DMSO) jootnud või nahale määrinud inimesed, kuidas loomad keemilisele töötlemisele reageerisid ja uurivad mõttekaaslastelt, kuidas protseduure efekiivsemaks muuta.

«Loomale ei tohi teha selliseid asju, mida tema elu ja tervise huvides pole vaja teha. Kui inimene seda teinud on, kas teadmatusest või mingi info alusel, mis pole teaduspõhine ja pole spetsialistide poolt kinnitust leidnud, siis kindlasti on see inimene vastutuselevõetav,» lausus Kalda.

BNS-i küsimusele menetluse algatamise kohta ütles Kalda, et ta praegu seda ei kommenteeri. «Aga jah, kui loomadele nende preparaatide manustamine leiab kinnitust, siis vaieldamatult asi niisama jääda ei saa,» ütles ta. «Selle konkreetse asja [MMS-i grupi Facebooki vestluse] kohta on meil info olemas. Teisipäeval jõudis see meieni, tänaseks on meil seisukoht olemas, täpsustame seda veel veidi.»