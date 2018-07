ELS: lõpetage loomadele mürgise MMSi söötmine!

Teema tõi avalikkuse ette Facebooki-lehekülg nimega «MMS tapab tervist», mis avaldas kuvatõmmised MMSi kasutajate grupist, kus arutati aine kasutamist lemmikloomade raviks ning isegi joogivee lisandina. Muuhulgas kiideti MMSi koera kõhule määrimist vaatamata sellele, et aine looma nahka kõrvetas. Pooldajate sõnul on oksendamine ja veritsus märk sellest, et haigus hakkab süsteemist lahkuma.

«Eesti Loomakaitse Selts ei poolda MMSi kasutamist loomadel,» nentis seltsi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu. «Ükski uurimus ei tõesta, et antud ainel võiksid olla seespidisel kasutamisel ravivad omadused. Samuti ei lei​du​ usaldusväärsetes allikates infot, mis tooks välja, et ainel on võime rakke hävitada selektiivselt. Tegu on oksüdeerijaga, mis tungib kallale k​õ​ikidele meie rakkudele.»

Karurahu sõnul ei ole mingit põhjust arvata, et aine tarvitamine võiks kellelegi olla ohutu ja veel vähem kasulik. Nii nagu inimestelgi, tekib MMSi tarbimisel loomadel mürgitus. Edasine oleneb kogusest, mis loomale on sisse söödetud. ​«Teadaolevalt ei ole Eestis keegi siiani MMSi söömise või kellelegi manustamise eest karistada saanud,» sõnas Karurahu. «Seesuguse juhtumi juures on palju aspekte millega peab arvestama, näiteks mürgituse tõsidus ja inimese tahtlikus.»