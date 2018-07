Tallinna loomaaia peidus pool: külastajate pilkude eest varjatuna sirguvad imearmsad naaritsapojad

Tallinna loomaaias on maailma suurim euroopa naaritsa paljunduskeskus ning sealt juhitakse suuresti ka rahvusvahelist liigikaitse tegevust. Koostöös sihtasutusega Lutreola on käigus rahvusvaheline paljundusprogramm, kus osaleb enam kui 12 loomaaeda ning paljunduskeskust üle Euroopa. Esimesed tänavused mai algupoolel sündinud naaritsapojad on juba alustanud ujumise õppimisega. Kokku on loomaaia liigikaitse uuringute keskuses sündinud üheksas pesakonnas 41 naaritsapoega.

Euroopa naaritsate paljundamine on vajalik nende säilitamiseks — kui veel eelmise sajandi algul oli naarits levinud pea kogu Euroopas, siis praeguseks on tegu teadaolevalt maailma kõige enam ohustatud pisikiskjaga. Naaritsa väljasuremise põhjusteks on ameerika naaritsa ehk mingi asustamine Euroopasse, väikeste jõgede ja ojade hävimine ning arutu küttimine varasematel aegadel.

42-päevase tiinuse järel sünnivad emaloomadel keskmiselt neljast abitust pojast koosnevad pesakonnad. Poegade silmad ja kõrvad avanevad kuu vanuselt ning alles siis hakkavad nad pesast väljas käima. Sellest hetkest käib naaritsapesakonna juurde lahutamatu osana poegade pidev trall ja mäng.