Seitse pöialpoissi: Eesti Metsloomaühing päästis surmast hulga jänesepoegi

Võsujalg selgitas, et jänesed ei ole pärit ühest pesakonnast, vaid jõudsid Metsloomaühinguni läbi erinevate õnnetuste. Mõni neist on hullemas seisus, mõni paremas, kuid kõik on siiski elus ja terved ning lähevad suuremaks sirgudes tagasi metsa.