Päevakäpp: kassitüdruk Süsil pole kunagi olnud päris oma kodu

Tema argipäevaks oli lõputu otsimine — söögi ja turvatunde otsimine. Kord elas Süsi prügikastide all, seejärel hirmutati Süsi autode alla. Kui autodki kohalt sõitsid, jäi Süsi lageda taeva alla. Nii vihmas, lumes kui lõõskavas suvekuumas.

Nüüdseks on Süsi küll turvaliselt hoiukodus, kuid see on vaid ajutine lahendus. Ta tahaks väga tunda, mis tähendab olla OMA pere lemmik, keda päevast päeva armastatakse ja nunnutatakse. Süsi saab kenasti läbi ka teiste kassidega ning tal oleks väga hea meel, kui tema päriskodus oleks mõni karvakera teda ees ootamas.