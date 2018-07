Rumalused jätkuvad: eestlased söödavad MMSi sisse ka lemmikloomadele

Terviseamet väljastas hoiatuse, et MMS on kloordioksiidil põhinev tervisele kahjulik lahus ning selle tarvitamise tagajärjed võivad olla surmavad. Ainet kasutatakse enamjaolt tööstusliku pleegitus- või desinfitseerimisvahendina ning selle tarvitamine võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi. See aga ei takista eestlasi MMSi ise proovimast — olgugi, et igemed on õrnad ja veritsevad, olevat see mürgise aine toimimise märk ning näitavat, et haigus on kehast väljumas.