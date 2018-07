Loomakaitse Liidu abipalve: väärikas eas koeraproua Leedi peab nädalaga leidma uue kodu

Tema oletatavaks vanuseks arvatakse olevat suisa 15 aastat. Öeldakse, et üks koera aasta võrdub seitsme inimaastaga. Selle järgi on Leedi rauk, kes inimaastates umbes 100-aastane. Inimesele oleks 100 nii väärikas iga, et õnnitlema tuleks terve suguvõsa ning võimalik, et ka linnapea. Kindlasti hoolitsetaks inimese eest selles eas hoole ja armastusega, sest nii väärikasse ikka jõudmisel lihtsalt peab olema oma osa ka armastusel.

Leedit ei armastanud keegi. Leedile ei toonud keegi suure juubeli puhul uhket torti ega viinud pikale toredale jalutuskäigule. Leedi lihtsalt unustati ketti. Vana loom oli jäetud ka arstiabita, sest koeral on kõhu all suur piimanäärme kasvaja. Jalad on eakohaselt veidi kanged ja kuulmine pole enam see, mis peaks. Kõik on peaaegu sarnane päevinäinud memmekese tervisega. Paraku on see kõik eakohane.

Kui Leediga veidi koos olla, siis tegelikult on koeral veel elutahet küllaga. Isegi nende veidi kangete jalgadega, on ta suutnud üsna ootamatult punuma panna. See on põhjus, miks Leedi on praegu Pärnu varjupaigas.

Kahjuks eelmisesse hoiukodusse koerake enam minna ei saa, sest hoiukodu perenaisel oli raske terviserike. Hoiukodus oli ta väikestviisi isegi palli mänginud ja paisid ning tähelepanud lausa nõudnud. Ilmselt soovis seda, mis aastate jooksul saamata jäi — hellust ja hoolimist.

Praegu on liit aga suures mures, sest peab Leedile leidma uue kodu väga kiiresti. Aega selleks on ainult nädal. Lisaks on Leedi kõvasti ülekaalus ja see pole tema liigestele sugugi mitte hea. Kasvajat ilmselt lõikama ei hakata, kuid liigeste ravi tuleb kindlasti teha.

Kui vähegi tunned, et just sina tahad sellele koerale pakkuda head kodu ning kui sul on koht, kust Leedi ei saa niisama minema joosta, võta ELLiga ühendust info@loomakaitse.eu või helistades numbrile 506 2903.

Suvi pole liidule just kerge aeg, sest abivajajaid on palju. Alles hiljuti tuli aidata raske haigusega võitlevat Tessat, kelle raviarved ulatuvad tänaseks juba üle 2000 euro. Tessale on tulnud ka annetusi, kuid mitte päris selle summa ulatuses, mis kataks kogu arve.

Kui sul on võimalik ELLi tegevust rahaliselt toetada, saad seda teha pangaülekandega:

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

Selgitus: Leedi