Loomaarst vastab: miks muidu sõbralik koer inimest järsku hammustada võib?

«Mu koer on alati olnud ülisõbralik kõigi inimestega ja võtab ka võõrad kohe omaks. Hiljuti juhtus aga esimest korda, et ta hammustas kullerit, kes mu korterisse suure saadetise tõi ja sellepärast tuppa tuli. Kas peaks kartma, et selline asi võib korduda ja ei saa koera enam usaldada?»

Vastab PetCity Lõunakeskuse loomakliiniku peaarst Piret Tobias:

Alati peab arvestama sellega, et loomad võivad käituda ettearvamatult. Antud juhul arvan, et koera võis ehmatada ehk kulleri vorm või suur pakk, mida ta käes hoidis. Suure tõenäosusega tundis ta ohtu nii enda kui teie tervise eest ja pidas paremaks rünnata. Ka tema jaoks on parim kaitse rünnak. Enda arust ei teinud ta midagi valesti, vaid kaitses lihtsalt oma territooriumi.

Selline asi võib korduda ja parim, mida teha saate, on alati olla paar sammu koera mõtlemisest ees. Sarnasel juhul soovitan enne inimese korterisse sisenemist koer fikseerida ja jääda ise rahulikuks. Kui koer on tegevuse ajal ilusti teie kõrval olnud, siis kindlasti tuleb teda ka hea käitumise eest premeerida.

Kui koer näitab mingeid agressiooni märke, siis tuleb ta viia teise ruumi. Sellise käitumise vältimiseks tuleb teda juba kutsikaeast kõikvõimalike asjadega sotsialiseerida. Loetelu läheks siinkohal päris pikaks, aga näiteks väikesed lapsed, teised loomad, vormiriietes inimesed, kepiga vanainimesed, purjus inimesed. Mida rohkem on loom sotsialiseerunud, seda stabiilsema närvisüsteemiga ta on ja seda rohkem etteaimatav ta on.