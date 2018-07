Lemmikuga hotellis: 7 olulist nõuannet asjatundjatelt

Siiski tasub enne hotellitoa broneerimist kaaluda, kas loomale on hotellielu meeltmööda ja millised nõuded kehtivad hotellides, kus lemmikloomi ukse taha ei jäeta. Eestis pakuvad lemmikutega majutust mitmed spaad ja mõned hotellid. Näiteks Sokos Hotels Tallinna hotellides Viru ja Estoria on aastate jooksul ööbinud lisaks lugematul arvul koertele ja paljudele kassidele ka papagoi, kilpkonn ja pisemad närilised.

Eesti Retriiverite Tõuühingu juhatuse liige ja labradorikasvataja Monica Merima rõhutab, et lemmikuga hotelli minnes on eelkõige vaja arvestada sellega, et looma eest vastutab täiel määral loomaomanik: «Vastutad selle eest, et loom oskaks käituda viisakalt, ei hirmutaks ega häiriks teisi. Loom peaks olema puhas ja hooldatud. Reisile minnes tuleks arvestada looma heaolu — kas lemmiku tervis ja seisund võimaldavad tal reisida.»