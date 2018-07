Video: Pärnumaa ranna vallutas lepatriinude hord

Lepatriinud ei ilmu randa aga niisama peesitama ja päikest võtma — randades võib neid näha iga paari aasta tagant ja seda siis üldjuhul, kui populatsioon on suur ja lehetäisid napib ning lepatriinud peavad mujalt toitu otsima. Selleaastased soojad kevad- ja suveilmad on lepatriinude paljunemiseks jaoks soodsad olnud ja sellistel näljahetkedel hammustavad nad kõike, et proovida, kas asi toiduks kõlbab.