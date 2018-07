Päevakäpp: südametemurdja Villi ootab kannatamatult seda üht ja õiget

Villi ei mõistnud, mida ta oli teinud valesti ning ilmselt ei tea ta siiani, miks teda enam ei tahetud. Kuid jätame mineviku selja taha, sest oluline on vaadata tulevikku ning meie loodame, et Villi tulevik saab olema sama helge nagu tema valged laigud kasukal ning sama päikeseline, nagu tema punased laigud.

Turvakodus on selgelt näha, et kui Villi oleks inimene, siis ta oleks umbes 3-aastane uudishimulik ja krutskeid täis poisike. Turvakodus toimetusi tehes avastavad vabatahtlikud sageli, et järsku on nende selja taha ilmunud pisike Villi. Villi, kellel kaval tuluke silmis vilgub ning kes saavutab oma armsuse kosmilise dimensiooni siis, kui ta Sulle otsa vaadates veel ka oma pead natukene viltu kallutab. Tema silmis on niivõrd hell ja armas pilk, et kõik südamed sulavad nagu jäätised suvise kuuma käes.