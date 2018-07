Aita abivajajaid: hiirekuningad Hallu ja Blondi ootavad elupäästvaid uuringuid

Umbes kuueaastane Hallu tuli Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ hoole alla ühest talust — lihtsalt ilmus ühel päeval taluõuele ja kössitas seal toolis. Hallu piinles valude käes ja ei suutnud urineerida, sest seda takistas kuseteedes olev kivi. MTÜ hoole ja abiga sai see mure lahendatud, Hallu steriliseeriti ja teda uuriti ning mingeid füüsilisi probleeme tal ei ole.

Kuid Hallut painab halvav hirm ning kui keegi teda paitada püüab, hakkab kass kontrollimatult karjuma, ajab karvad turri ja põgeneb. Kontrollitud on nii nahka kui ka selgroogu ja korrast ära ei ole mitte midagi. See aga tähendab, et Hallu probleem on neuroloogiline ning edaspidi tuleb uurida kassi närvisüsteemi.

Hallu FOTO: Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ

Kass Blondi leiti aga Tartust ühe prügikasti tagant, kus ta koos oma pojaga kössitas. Blondi on imeilus udupehme kasukaga kass, kes armastab jäägitult teisi loomi, kuid pelgab inimesi. Kui mõni kahejalgne läheduses on, peitub Blondi diivani alla või kapi taha ning tuleb sööma ja liivakasti kasutama alles siis, kui õhk puhas. Ka Blondi on steriliseeritud ja läbinud uuringud — füüsiliselt terve ja tugev paariaastane kass, kuid ka teda kimbutavad närvimured.

Blondi FOTO: Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ

Kassisõprade kogukonna jaoks on esmakordne, et korraga vajab abi mitu neuroloogilise probleemiga kassi, kelle abistamiseks on vaja kompuuteruuringut. See on kallis protseduur, kuid sellises seisus loomade jaoks ainus valik. Tihti visatakse selliste probleemidega loomad visatakse kodudest minema, sest perel ei ole raha ega väga tihti ka hoolivust ja empaatiat, et enda looma aidata.

Kompuutrisse minek kahele kassile maksab 1200-1300 eurot. Seni on Kassisõbrad Hallu ja Blondi jaoks kokku saanud vaid 280 eurot. Uuringud teostatakse neile Tartu Maaülikoolis ning kui ka sina soovid kasse aidata, saad seda teha pangaülekandega:

Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ

Swedbank EE442200221066745638

Rahvusvaheline pangaülekanne:

Bank 1: Swedbank

Address: Liivalaia 8, 15040 Tallinn

IBAN: EE442200221066745638

SWIFT/BIC: HABAEE2X