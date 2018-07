Päevakäpp: Casperi suurim soov on omaenda kodus peesitada

Välimuselt on Casper tõeline iludus: suuremakasvuline ja sihvakas poiss, kelle tunneb iga kell ära vahva maski järgi näos. Siiamaani kahjuks veel ei ole see edu toonud tema koduotsingutel. Tema usaldus tuleb ajapikku võita. Praegu peidab ta veel iga Pesaleidja kassitoa külastaja eest lähimasse pessa. Ootame väga seda aega, kui Casper saab päris oma kodu aknalaual istuda ja mõnuledes nurruda, teades, et on armastatud ja hoitud.

Iseloom on sellel umbes kuueaastasel kassipoisil äge. Teda on mõnikord lihtsalt vahva eemalt jälgida, sest uudishimu on tal piisavalt, julgusest jääb lihtsalt puudu. Eriti on seda näha kui vabatahtlik võtab sulepulga ja hakkab kõigi kassidega mängima. Casper tahaks kangesti kaasa lüüa ja eks ta pika peale ikka unustab oma hirmud ja satub hetkeks mänguhoogu ka. See näitab, et on lootust saada sellest toredast kassist hea ja inimlembeline sõber. On vaja vaid inimesed leida, kellel on alguses veidike kannatust, et Casperi tõeline iseloom sellest hirmunud olekust välja murda. Ikka konservi, hea kodu, mängumaratonide ja soojade paidega.