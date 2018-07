Aasta Käpp: päästekoer Ruppert leidis üles Harjumaal metsa eksinud eaka marjulise

Koos Ruppertiga leiti üle ööpäeva metsas olnud mees üles, ning temast andis koer märku haukumisega — just nii, nagu teda on treenitud. Edasi tegelesid mehega juba meeskonnaliikmed ja Jüri anti üle kiirabile. Ruppert on kogenud otsingukoer, koerajuht Kris on temaga osalenud mitmetel maastikuotsingutel ning oskusi on proovile pandud erinevatel eksamitel ja võistlustel.