Päevakäpp: Kaspar ja Kenno on kaks tõeliselt muhedat kassipoissi

Kaspar ja Kenno on imearmsad paarikuused kassipojad, kes hiljuti Kasside Turvakodu hoole alla saabusid. Kiiresti on kassipoisid näidanud, et nemad ei ole mingit papist poisid — nemad on sündinud siia ilma, et inimesi oma muhedate isiksustega lõbustada.