Video: Šotimaalt leiti kaks maailma haruldaseima metskassi poega

Highland Titlesi reservaadi juhataja Peter Bevise sõnul ei oleks ta kunagi uskunud, et näeb oma silmaga puhastverd šoti metskasse. Nende haruldus on tingitud asjaolust, et piirkonnas on oluliselt rohkem metsistunud kodukasse, kes on metskassidega paaritunud ning ilmale toonud segaverelisi järeltulijaid. Kui kassipojad on piisavalt sirgunud ja saavad omapäi hakkama, lastakse nad taas loodusesse.