Loomaarst vastab: kuidas saada aru, et lemmikloom on saanud kuumarabanduse?

«Mille järgi saab aru, et koer/kass on saanud kuumarabanduse? Kuidas looma sel puhul aidata?»

Sooje suveilmu nautides ei tohi me unustada oma lemmikuid, kelle jaoks palavad ilmad ja ülekuumenemine võivad olla eluohtlikud. Kui temperatuur tõuseb, on kõigil risk saada kuumarabandus, samuti ka lemmikloomadel. Kui lemmikud on jäetud järelvalveta autosse, nende puurid on otsese päikesevalguse käes või on nad mässitud liiga kauaks rätikusse (nt lindude puurid), on ülekuumenemine kerge tulema.