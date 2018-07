Huvitav teada: kas kassid näevad unenägusid?

Kassid magavad keskmiselt 14-16 tundi ööpäevast ning nagu inimestelgi, on ka nende üheks unefaasiks REM-uni ehk faas, mille vältel nähakse unenägusid. Loomulikult ei saa kassid meile teada anda, mida nad ikkagi unes näevad, kuid teadlased teoriseerivad, et tegu on kordustega nende igapäevategevustest nagu mängimine ja jahipidamine.

1965. aastal tehtud uuringus avastasid teadlased Michel Jouvet ja J.F. Delorme, et kassi ajusilla eemaldamine ei lasknud loomal magamise ajal paralüüsi langeda. Ilma ajusillata kass kõndis magades ringi ja käitus agressiivselt ning sealt tulid ka teooriad, et ta nägi unes jahtimist.

Kui kassid näevad unes igapäevategevusi, tundub tõenäoline, et nad näevad unes ka oma omanikke. Seda pole veel aga tõestada suudetud ning konkreetseid uuringuid tehtud ei ole. Samamoodi on tõenäoline, et kassid näevad vahest hirmutavaid unenägusid — kindlasti on neil igapäevaelus ette juhtunud ehmatavaid olukordi, mis unes taas esile kerkivad.