Võimalik vaid loomariigis: neli ebatavalist juhtumit metsikutest mässajatest

Orangutanide dieet koosneb peamiselt taimedest, puuviljadest ja lehtedest ning mõnikord satub nende toidulauale koos rohelise saagiga ka putukaid. Mõne aasta eest avastasid teadlased aga, et sumatra orangutanid ei ütle toidupuudusel ära ka loomalihast ning jahivad ja söövad tüseloorisid. Sellist käitumist on täheldatud vaid üheksal korral ning ainult viie orangutani poolt.

Väikeluiged valivad endale ühe kaaslase ja jäävad kokku kogu eluks. Tuleb aga välja, et isegi luigesuhted pole purunemiskindlad. Inglismaal asuva Slimbridge'i metslindude kaitseala on väikeluikede rändeid ja tegevusi jälginud 40 aastat ning kahel korral on juhtunud, et linnupaar on läinud lahku.