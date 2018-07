Video: Eesti Metsloomaühingu hoole alla tuli autolt löögi saanud kährikupoeg

Väike kährik ristiti Ellaks ning kiirelt said arstid aru, et tegu on südika võitlejaga. Veterinaaridele valmistab muret aga Ella kahtlaselt punnis kõht. Tänu ultrahelile tehti kindlaks, et looma luud-kondid on terved, kuid kas tema kõhus on vaba vedelik või gaasid, ei ole veel teada.