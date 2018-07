Koeraomanikud, ettevaatust: lemmikuga mere ääres hullamine võib traagiliselt lõppeda

«Kui vaadata Läänemere soolsust Soome lahes, siis on see 10-20 grammi lahustunud sooli kilogrammi merevee kohta,» sõnas Karurahu. «USAs on see olenevalt piirkonnast 32-36 grammi. Väidetavalt võib koerale surmav olla ligikaudu 3-4 grammi soola kehamassi kilo kohta. See tähendab, et Eestis peaks mürgistuse saamiseks kuuekilone koer jooma korraga ühe liitri merevett ning 30-kilone neljajalgne juba üheksa liitrit. Terve kuuekilone koer vajab päevas umbes 360 grammi vett, 30-kilone koer umbes 1800 grammi. Nende arvutuste põhjal tundub, et Eestis võib selline juhtum olla pigem erand.»