Tähelepanu, maiasmokad: sel pühapäeval toimub loomaaias suur jäätisepidu

Pühapäev, 22. juuli on loomaaias jäätisepäev ning loomaaia söödaköögis valmivad selleks puhuks spetsiaalselt loomadele valmistatud jäätised, mis sisaldavad külmutatud kujul head ja paremat. Jäätistest maiuste kättesaamisega on loomadel tükk tegemist ja nuputamist, mida on väga põnev jälgida. Loomad peavad oma oskused proovile panema ja see ongi kogu päeva mõte — loomade igapäevaelu rikastamine.