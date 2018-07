Siseministeerium hakkab tunnustama Eesti tublimaid koeri

«Eks me kõike peame loomulikuks tunnustada silmapaistvaid inimesi, kes aitavad igapäevaselt Eesti inimeste turvalisust tagada. Nende samade inimeste kõrval aitavad ohte kõrvaldada ja inimesi päästa hea väljaõppe saanud neljajalgsed kolleegid — teenistuskoerad,» ütles siseminister Andres Anvelt.

«Ka nemad riskivad nii mõnigi kord oma tervise ja eluga, et oma ülesannet täita. Pole kahtlust, et nad on erilist tunnustamist väärt ja seetõttu soovingi algatada turvalisust tagavate koerte tunnustamise traditsiooni,“ lisas minister.