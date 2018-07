Hea teada: kuidas kaitsta lemmiklooma kuuma ilma korral?

Eesti Loomakaitse Selts kutsub loomaomanikke üles kuumade ilmade ajal pöörama erilist tähelepanu oma lemmikule, sest inimeste ja loomade temperatuuritundlikkus on erinev ning me ei pruugi arugi saada, kui tugevalt palavus neljajalgseid mõjutab.

Kuumade ilmadega lemmiku autosse jätmine on iga-aastane probleem. «Ikka veel kohtame parklates soojade ilmadega pilukile jäetud akendega autosid, kust vaatab vastu lõõtsutav koer,» nentis Adamsons. «Nii kuumade ilmadega ei päästa looma auto avatud aken ega ka auto parkimine varju või parkimismajja kuumarabandusest kohe kindlasti.”

Kui näed kuuma ilmaga parklas seisvat autot, kuhu koer on üksinda jäetud, tasub kohe ühendust võtta häirekeskusega. Auto numbrimärgi abil on politseil võimalik tuvastada omanik ja temaga ühendust võtta. Kui looma olekus on märgata allloetletud ohumärke, tuleb paluda politseilt kiiret tegutsemist.