Tartus jäeti kahekuune kassipoeg keset suvesoojust kilekotti surema

Südantlõhestavalt häälitsev kassipoeg transporditi kiirelt Eesti Maaülikooli loomakliinikusse, kus selgus, et umbses kilekotis vaevlemine tõi endaga kaasa neuroloogilised probleemid ning tugeva vedelikupuuduse. Arstide sõnul on näha, et elutahet kassipojal siiski jätkub, sest öösel suutis loomake end juba püsti ajada.