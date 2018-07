Spetsialist õpetab: seitse asja, mida enne kutsika ostmist kontrollida

Ohumärgiks on näiteks see, kui müügikuulutuses soovitakse transpordikulud saada ettemaksuna, mis võib viidata võimalikule petuskeemile. Kahtlusi peaks tekitama seegi, kui müüja põikleb küsimustest kõrvale ega esita vajalikke dokumente. Samuti olukord, kus potentsiaalse ostjaga soovitakse tehing sooritada neutraalsel pinnal, koerte kasvukeskkonda nägemata. Lisaks on oluline, et enne kutsika ostmist kontrollitaks müüja usaldusväärsust. Abiks on siinkohal internet ja Eesti Kennelliit. Selliselt on võimalik tõkestada n-ö kutsikavabrikute tegutsemist, kus odava hinnaga kaasnevad enamasti suured veterinaararved.