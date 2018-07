Südantsoojendav galerii: kangelasest kutsa päästis metsa surema jäetud kassipojad

Ameerika Ühendriikidest Georgiast pärit Banner oli enda omaniku Whitney Braleyga jalutamas, kui koer perenaist järsku seelikusabast tõmbama hakkas. Braley sõnul oli näha, et midagi ajas Bannerit endast välja.

«Sain aru, et midagi on väga valesti,» rääkis Braley ja lisas, et otsustas koerale vaba voli anda ning talle järgneda. Banner viis Braley metsa ning oma suureks üllatuseks leidis naine sealt pappkasti, mille sees oli pesakond kassipoegi.