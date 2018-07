Kas nõrkust saab haista? Üks loomaliik on selleks võimeline

Nii emastel kui ka isastel leemuritel on suguelundite piirkonnas lõhnanäärmed, ja isastel paiknevad need ka randme- ning õlapiirkonnas. Näärmetest erituv lõhn ütleb liigikaaslastele väga palju looma tervisliku seisundi kohta. Kui isane leemur on vigastatud, tekib tal spetsiifiline lõhn, mistõttu kaob tal liigikaaslaste seas sotsiaalne staatus. Loomad kasutavad lõhnasid, et pakkuda vastastele konkurentsi.