Loomad on inimestega sarnasemad kui oskaksime arvata

Ellen F. Crain on töötanud suure osa enda elust lastearstina, kuid on ka üks Ameerika Ühendriikides asuva taluloomade varjupaiga asutajatest. Aastate käigus on erakorralise meditsiini emeriitprofessor hakanud mõistma, et inimesed ja loomad on üksteisega väga sarnased.