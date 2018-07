Vihmametsadesse üles seatud püünised tapavad elevandibeebisid

Kambodža Cardamomi mägedes, mis on kaetud vihmametsadega, peaks olema ohustatud Aasia elevantidele turvaliseks ja soodsate tingimustega elupaigaks. Liikumise peale käivituvad kaamerad salvestasid aga klippe, kust on näha, et mitmed noored elevandid jäävad metsadesse seatud püünistesse kinni, kirjutas National Geographic.