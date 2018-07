Galerii: Tallinna loomaaia elevandile tehti keeruline operatsioon, appi oli kutsutud ka 41 ajateenijat

«Carli esijalal oli juba mõnda aega olnud mädase nõrega moodustis ehk abstsess. Teine, väiksem abstsess asus elevandi põsel. Abstsessi puhul on tegemist loomaaedades elavatel elevantidel sageli ette tuleva terviseprobleemiga,» sõnas loomaaia direktor Tiit Maran.

Elevandi operatsioon toimus koostöös Eesti Maaülikooli loomaarstidega, kes olid esindatud viieliikmelise kirurgide meeskonnaga. Tegevusi juhtis Eesti Maaülikooli kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli kliiniline juht Aleksandr Semjonov. Lisaks osales doktor Cobus Raath, kes on töötanud 15 aastat Lõuna-Aafrika Vabariigi Krügeri Rahvuspargis ja on väga suurte kogemustega spetsialist elevantide ravi alal.

«Operatsiooni käigus avasime mõlemad abstsessid, puhastasime haavad seespidiselt ning võtsime proovid diagnoosi täpsustamiseks,» ütles Aleksandr Semojonov pärast operatsiooni lõppu. «Minu varasema kogemuse põhjal paranevad taolised haavad operatsioonijärgselt kuni pool aastat ja võivad loomaaia külastajaid esialgu ehmatada. Muretseda siiski ei tasu, sest haavade veritsemine on osa paranemisprotsessist,» kinnitas dr. Raath, kes on ravinud enam kui tuhandet elevanti.

«Kuna suurem abstsess asus elevandi parema küünarliigese juures, oli oht, et täieliku anesteesia ajal jääb elevant lebama valele küljele, mistõttu oli valitud anesteesia seisvas asendis. Oli ka risk, et Carl kukub ja tema püsti aitamiseks oli kohal 41 Vahipataljoni ajateenijat, et kuus tonni kaaluvat elevanti vajadusel liigutada,» sõnas Tiit Maran. «Kõik läks siiski plaanipäraselt – elevant jäi unne õiges asendis ja ajateenijate abi meil vaja ei läinud,» lisas Aleksandr Semjonov.